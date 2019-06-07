Надаль выиграл теннисное "классико" в полуфинале Roland Garros

Завершился первый полуфинальный матч мужского турнира на Roland Garros, в котором встречались испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Одно из самых интригующих противостояний в мировом теннисе прогнозируемо завершилось победой первого, который славится великолепной игрой именно на грунтовом покрытии. Испанец не отдал титулованному сопернику ни одного сета - 6:3, 6:4, 6:2.

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 9 июня, Надаль встретится с победителем пары: Новак Джокович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия). Второй полуфинальный матч Roland Garros состоится сегодня, его начало - в 16:50.

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