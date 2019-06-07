Нидерланды в феерическом матче завоевали путевку в финал Лиги наций

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Нидерландов обыграла национальную команду Англии со счетом 3:1 и вышла в финал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Англия.

Голландцы бодро начали матч и упустили несколько неплохих моментов. Но, как ни странно, счет открыли англичане. Де Лигт грубо ошибся возле своих ворот и был вынужден в штрафной сбить Рэшфорда. Пострадавший сам взялся пробить пенальти и успешно его реализовал. В начале второго тайма Англия должна была забивать второй гол, но Санчо слабо ударил головой с шести метров и Силлессен поймал мяч. На 73-й минуте де Лигт исправился за свою ошибку, точно пробив головой после розыгрыша углового. Через несколько минут Лингард забил гол, но арбитр его отменил после консультации с видеоассистентом. В концовке основного времени Бергвейн мог забить победный гол, но с 10 метров непостижимым образом пробил мимо ворот.

В начале овертайма Стоунз привез гол в свои ворота. Защитник сборной Англии завозился на линии штрафной и потерял мяч, Депай тут же пробил по воротам, Пикфорд удар отразил, но первым на добивании оказался Промес. Мяч после его удара транзитом от ноги Уокера влетел в ворота. В концовке встречи англичане придумали еще один гол в свои ворота. Баркли подарил мяч Депаю, который вывел Промеса практически на пустые ворота.

В финале голландцы сыграют с Португалией. Англии предстоит матч за 3 место со Швейцарией. Оба матча состоятся 9 июня.

Нидерланды – Англия - 3:1 (0:1)

Голы: де Лигт (73), Уокер (97, автогол), Промес (115) - Рэшфорд (32, с пенальти)

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунз, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт (30), Думфрис (44), Кейн (70), ван де Бек (106).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

Овертайм.