Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира

В четвертьфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Колумбии и впервые в истории завоевала путевку в полуфинал мирового первенства.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Колумбия.

В полуфинале украинцы сыграют с победителем пары Италия - Мали, которые сыграют сегодня, 7 июня. Полуфинальные поединки состоятся 11 июня.

Колумбия – Украина - 0:1 (0:1)

Гол: Сикан, 11

Колумбия: Майер, Куэста, Сифуэнтес, Арройо (Сандоваль, 60), Переа (Карбонеро, 46), Пальма, Синистерра, Ангуло, Alvarado (Кайседо, 71), Эрнандес, Вера.

Украина: Кучерук, Попов (Сафронов, 86), Бондарь, Конопля, Чех, Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Сикан (Супряга, 61), Кащук (Цитаишвили, 46).

Предупреждения: Кащук (24), Сифуэнтес (27), Пальма (35), Арройо (38), Ангуло (45), Цитаишвили (78), Бескоровайный (88).

Удаление: Карбонеро (86).