"Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ

Завершился сезон-2018/19 в украинской Премьер-Лиге. Заключительные игры были сыграны в Ковалевке, где местный "Колос" принимал "Черноморец", и в Луцке, где "Волынь" играла с "Карпатами".

В первом матче весьма неожиданно победу одержали хозяева со счетом 2:0.

"Колос - "Черноморец" - 2:0 (первый матч — 0:0)

Голы: Гавриш, 57 (с пенальти), 63 (с пенальти).

Во втором матче западноукраинское дерби удалось на славу. В нем было все - и удаление, и пенальти, и стычки игроков, и даже выход болельщиков на поле. В итоге победу в игре одержали "Карпаты" со счетом 3:1.

"Волынь" - "Карпаты" - 1:3

Голы: Клец, 37; Кожанов, 42; Понде, 83; Мирошниченко, 90+6.

Удаление: Симинин, 71.

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