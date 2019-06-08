Во Львове громко напомнили Путину, кто он: опубликовано видео

Перед вчерашним матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Сербии украинские и хорватские болельщики, прибывшие специально на эту игру, прошли маршем по Львову.

Уже по традиции фанаты спели песни о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Напомним, после событий 2014 года украинские фанаты часто исполняют кричалки и песни о главе соседнего государства.

Сборная Украины разгромила национальную команду Сербии со счетом 5:0. Дублями в составе нашей команды отметились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один гол на счету форварда Романа Яремчука.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины раскрыли секрет феноменальной победы над Сербией.