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Определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20

суббота, 08 июня 2019, 22:01
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Сезон в украинской Премьер-Лиге официально завершен. Соответственно определились все участники высшего дивизиона страны на следующий сезон.

Вот список команд, которые будут выступать в УПЛ в сезоне-2019/20: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Мариуполь", "Заря", ФК "Львов", "Ворскла", "Десна", "Олимпик", "Карпаты", "Днепр-1", "Колос".

Напомним, чемпионом в сезоне-2018/19 стал донецкий "Шахтер". "Динамо" завоевало серебряные медали. "Александрия" впервые в своей истории заняла третье место. Высший дивизион пополнили "Днепр-1", ставший чемпионом в Первой лиге, и "Колос", в стыковых играх обыгравший "Черноморец" (0:0, 2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ.

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