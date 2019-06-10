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Будут сюрпризы: тренер соперника украинской сборной заинтриговал заявлением

понедельник, 10 июня 2019, 11:39
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Перед сегодняшним матчем отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Украины и Люксембурга главный тренер соперника нашей команды Люк Хольц заявил, что хозяев игры будут ждать сюрпризы.

Слова Хольца приводит iSport.ua.

"Украина супермотивирована после результата игры с Сербией, поэтому мы приготовим Украине сюрпризы и выдумки, будем играть с нуля, и надеемся все нам удастся. Мы хорошо анализировали темп игры украинской команды, но у нас будет новая игра. Украина сильная команда, которая играет в хороший футбол, и мы надеемся, что нам будет что противопоставить украинской команде", - сказал Хольц.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией.

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