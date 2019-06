Игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией: видео

В воскресенье ведущие европейские и мировые спортивные издания продолжили обсуждать великолепную победу сборной Украины над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Но внимание зарубежных СМИ привлек и другой эпизод с участием одного из игроков нашей команды.

Так, в поле зрения прессы попал поступок полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, который, давая после игры интервью корреспонденту Владе Щегловой, приобнял ее и крепко поцеловал.

Woman reporter: You’re the best full back in the premier league!



Zinchenko kisses!



Woman reporter: And fuck Van Dijk!pic.twitter.com/S4QZTUSiTn