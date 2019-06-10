Что едят футболисты: в сборной Украины раскрыли секреты рациона

Повар сборной Украины Любомир Тошич в преддверии матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы с Люксембургом, рассказал, как питаются футболисты национальной команды.

УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Слова Тошича приводит Youtube-канал Footboom.

"Наши ребята любят свежие продукты. Зинченко любит спагетти, карбонару может каждый день есть, а также рыбу или мясо. Малиновский и Бутко не едят мясо, но зато они заменяют его рыбой и морепродуктами, свежим салатом", - сказал Тошич.

Также повар поделился пожеланием для футболистов сборной Украины: "Я хочу, чтобы тарелки были пустыми, а ворота полными".

Матч Украина - Люксембург состоится сегодня, 10 июня, и начнется в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер сборной Люксембурга пообещал сюрприз Украине.