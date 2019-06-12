Киевский вокзал неожиданно показали в трейлере культовой видеоигры: опубликовано видео

Разработчики Electronic Arts опубликовали первый официальный трейлер новой компьютерной игры FIFA 20.

Судя по кадрам, сцены из трейлера были сняты на территории недостроенного Дарницкого вокзала в Киеве.

Как известно, ролик был снят в апреле 2019 года за один день.

Участие в съемках приняли украинские стрит-футболистки. Они рекламировали режим уличного футбола Volta Football, который впервые добавили в компьютерную игру.

Игра будет доступна в продаже с 27 сентября. Уже сейчас в Украине можно оформить предзаказ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что компания-издатель видеоигр Warner Bros. Interactive Entertainment уведомила, что не планирует выпускать файтинг Mortal Kombat 11 на территории Украины по причине возможного нарушения украинского законодательства.