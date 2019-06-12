Шахтер объявил о назначении нового главного тренера: опубликовано фото

Донецкий "Шахтер" объявил о назначении на должность главного тренера португальского специалиста Луиша Каштру.

Как сообщает пресс-служба чемпиона Украины, специалист подписал двухлетний контракт.

До переезда в Украину 57-летний Каштру тренировал португальский клуб "Витория Гимараэш".

По данным западной прессы, бывшая команда португальца получила компенсацию в 1 млн евро за тренера.

В прошлом сезоне "Витория" заняла 5-е место в чемпионате Португалии и квалифицировалась в Лигу Европы.

В "Шахтере" Каштру заменит Паулу Фонсеку, который перебрался в "Рому". За три года в "Шахтере" Фонсека трижды становился чемпионом Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека покинул донецкий клуб.