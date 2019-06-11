"Шахтер" остался без главного тренера

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека покинул донецкий клуб.

Как информирует официальный Twitter итальянской "Ромы", карьеру португальский специалист продолжит в римском клубе. К работе с "волками" наставник приступит уже этим летом. Контракт стороны подписали сроком на два года.

Сам Фонсека о своем назначении сказал: "Я очень рад, что меня назначили новым тренером "Ромы", я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность. Я полон энтузиазма и мотивирован новыми вызовами, которые нас ждут, и я с нетерпением жду возможности переехать в Рим, встретиться с нашими фанатами и начать работу. Я верю, что вместе мы сможем создать что-то особенное".

Фонсека возглавил "Шахтер" летом 2016 года. За три года работы в Украине с "горняками" он выиграл три чемпионата, три Кубка и Суперкубок Украины.

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