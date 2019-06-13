Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины: когда сыграют Шахтер и Динамо

Новое первенство по футболу в Украине стартует 28 июля. Календарь первого круга Премьер-лиги был согласован во время Общего собрания клубов Украинской Премьер-лиги.
Предварительный календарь опубликован на сайте УПЛ.
Интересно, что уже в третьем туре состоится всеукраинское дерби - "Динамо" - "Шахтер".
1-й тур (28 июля — базовый день тура)
"Карпаты" — "Динамо"
"Десна" — "Львов"
"Ворскла" — "Заря"
"Днепр-1" — "Олимпик"
"Колос" — "Мариуполь"
"Александрия" — "Шахтер"
2-й тур
"Львов" — "Динамо"
"Десна" — "Ворскла"
"Шахтер" — "Карпаты"
"Мариуполь" — "Александрия"
"Олимпик" — "Колос"
"Заря" — "Днепр-1"
3-й тур
"Динамо" — "Шахтер"
"Ворскла" — "Львов"
"Днепр-1" — "Десна"
"Колос" — "Заря"
"Александрия" — "Олимпик"
"Карпаты" — "Мариуполь"
4-й тур
"Мариуполь" — "Динамо"
"Десна" — "Колос"
"Ворскла" — "Днепр-1"
"Олимпик" — "Карпаты"
"Заря" — "Александрия"
"Львов" — "Шахтер"
5-й тур
"Динамо" — "Олимпик"
"Днепр-1" — "Львов"
"Колос" — "Ворскла"
"Александрия" — "Десна"
"Карпаты" — "Заря"
"Шахтер" — "Мариуполь"
6-й тур
"Заря" — "Динамо"
"Десна" — "Карпаты"
"Ворскла" — "Александрия"
"Днепр-1" — "Колос"
"Олимпик" — "Шахтер"
"Львов" — "Мариуполь"
7-й тур
"Динамо" — "Десна"
"Колос" — "Львов"
"Александрия" — "Днепр-1"
"Карпаты" — "Ворскла"
"Шахтер" — "Заря"
"Мариуполь" — "Олимпик"
8-й тур
"Ворскла" — "Динамо"
"Десна" — "Шахтер"
"Днепр-1" — "Карпаты"
"Колос" — "Александрия"
"Заря" — "Мариуполь"
"Львов" — "Олимпик"
9-й тур
"Динамо" — "Днепр-1"
"Александрия" — "Львов"
"Карпаты" — "Колос"
"Шахтер" — "Ворскла"
"Мариуполь" — "Десна"
"Олимпик" — "Заря"
10-й тур
"Колос" — "Динамо"
"Десна" — "Олимпик"
"Ворскла" — "Мариуполь"
"Днепр-1" — "Шахтер"
"Александрия" — "Карпаты"
"Львов" — "Заря"
11-й тур
"Динамо" — "Александрия"
"Карпаты" — "Львов"
"Шахтер" — "Колос"
"Мариуполь" — "Днепр-1"
"Олимпик" — "Ворскла"
"Заря" — "Десна"
Ранее "Апостроф" сообщал, что Шахтер объявил о назначении нового главного тренера.