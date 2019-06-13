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Опубликован календарь первого круга чемпионата Украины: когда сыграют Шахтер и Динамо

четверг, 13 июня 2019, 10:17
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Новое первенство по футболу в Украине стартует 28 июля. Календарь первого круга Премьер-лиги был согласован во время Общего собрания клубов Украинской Премьер-лиги.

Предварительный календарь опубликован на сайте УПЛ.

Интересно, что уже в третьем туре состоится всеукраинское дерби - "Динамо" - "Шахтер".

1-й тур (28 июля — базовый день тура)

"Карпаты" — "Динамо"

"Десна" — "Львов"

"Ворскла" — "Заря"

"Днепр-1" — "Олимпик"

"Колос" — "Мариуполь"

"Александрия" — "Шахтер"

2-й тур

"Львов" — "Динамо"

"Десна" — "Ворскла"

"Шахтер" — "Карпаты"

"Мариуполь" — "Александрия"

"Олимпик" — "Колос"

"Заря" — "Днепр-1"

3-й тур

"Динамо" — "Шахтер"

"Ворскла" — "Львов"

"Днепр-1" — "Десна"

"Колос" — "Заря"

"Александрия" — "Олимпик"

"Карпаты" — "Мариуполь"

4-й тур

"Мариуполь" — "Динамо"

"Десна" — "Колос"

"Ворскла" — "Днепр-1"

"Олимпик" — "Карпаты"

"Заря" — "Александрия"

"Львов" — "Шахтер"

5-й тур

"Динамо" — "Олимпик"

"Днепр-1" — "Львов"

"Колос" — "Ворскла"

"Александрия" — "Десна"

"Карпаты" — "Заря"

"Шахтер" — "Мариуполь"

6-й тур

"Заря" — "Динамо"

"Десна" — "Карпаты"

"Ворскла" — "Александрия"

"Днепр-1" — "Колос"

"Олимпик" — "Шахтер"

"Львов" — "Мариуполь"

7-й тур

"Динамо" — "Десна"

"Колос" — "Львов"

"Александрия" — "Днепр-1"

"Карпаты" — "Ворскла"

"Шахтер" — "Заря"

"Мариуполь" — "Олимпик"

8-й тур

"Ворскла" — "Динамо"

"Десна" — "Шахтер"

"Днепр-1" — "Карпаты"

"Колос" — "Александрия"

"Заря" — "Мариуполь"

"Львов" — "Олимпик"

9-й тур

"Динамо" — "Днепр-1"

"Александрия" — "Львов"

"Карпаты" — "Колос"

"Шахтер" — "Ворскла"

"Мариуполь" — "Десна"

"Олимпик" — "Заря"

10-й тур

"Колос" — "Динамо"

"Десна" — "Олимпик"

"Ворскла" — "Мариуполь"

"Днепр-1" — "Шахтер"

"Александрия" — "Карпаты"

"Львов" — "Заря"

11-й тур

"Динамо" — "Александрия"

"Карпаты" — "Львов"

"Шахтер" — "Колос"

"Мариуполь" — "Днепр-1"

"Олимпик" — "Ворскла"

"Заря" — "Десна"

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шахтер объявил о назначении нового главного тренера.

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