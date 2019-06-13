Политическая грязь: Усик рассказал, почему не хочет боксировать с "русским витязем"

Чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможности проведения боя с российским боксером Александром Поветкиным.

В интервью Youtube-каналу USYK17 украинец заявил, что бой между представителем Украины и России пытаются перевести "в какую-то политику".

"Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", - сказал он.

Как известно, скором времени Усик планирует дебютировать в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик лишен титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе из-за перехода в супертяжелый вес.