В украинский футбол внедрят нашумевшую инновацию: названы сроки

Украинский футбол ждут кардинальные изменения, которые уже успели вызвать разные эмоции у болельщиков по всему миру.
Во время собрания руководителей клубов украинской Премьер-лиги, которое прошло 12 июня, было принято решение внедрить в чемпионате Украины систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Такую идею поддержало большинство представителей украинских клубов.
Как рассказал спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий, система может быть введена через год.
"VAR, я так понимаю, будет через один сезон", - сообщил Лисицкий.
VAR активно используют на крупнейших футбольных турнирах как в Европе, так и за ее пределами. Тем не менее, у системы есть как сторонники, так и противники.
Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован календарь первого круга чемпионата Украины.