В украинский футбол внедрят нашумевшую инновацию: названы сроки

Украинский футбол ждут кардинальные изменения, которые уже успели вызвать разные эмоции у болельщиков по всему миру.

Во время собрания руководителей клубов украинской Премьер-лиги, которое прошло 12 июня, было принято решение внедрить в чемпионате Украины систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Такую идею поддержало большинство представителей украинских клубов.

Как рассказал спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий, система может быть введена через год.

"VAR, я так понимаю, будет через один сезон", - сообщил Лисицкий.

VAR активно используют на крупнейших футбольных турнирах как в Европе, так и за ее пределами. Тем не менее, у системы есть как сторонники, так и противники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что опубликован календарь первого круга чемпионата Украины.