Главный тренер сборной Украины раскрыл секрет команды перед финалом чемпионата мира

Главный тренер сборной Украины U20 Александр Петраков на сегодняшней пресс-конференции поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором наша команда сыграет с Южной Кореей.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

"Мы сильны командой - это в первую очередь. Я уже много раз говорил. У нас нет суперзвезд, но мы команда дисциплинированная и дружная. В этом, наверное, наш секрет, скажем прямо. Фаворита называть не буду. Южная Корея - дисциплинированная команда, физически и тактически хорошо подготовленный коллектив. Они объективно заслужили играть в финале.

Что касается нас, то для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня. Не думаю, что игра будет открытая, что побежали те и эти вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 - вряд ли такое будет", - сказал Петраков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны неприятные новости для украинских фанатов перед финалом чемпионата мира.