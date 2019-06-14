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Стали известны неприятные новости для украинских фанатов перед финалом чемпионата мира

пятница, 14 июня 2019, 17:46
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Украинская ассоциация футбола сегодня, 14 июня, на своей странице в Facebook обнародовала информацию по ситуации с билетами на финальный матч молодежного чемпионата мира, в котором наша сборная сыграет с Южной Кореей.

"Как мы информировали ранее, билеты на матчи чемпионата мира U20 реализовывались заблаговременно и только на сайте FIFA. Однако получив значительное количество обращений от болельщиков, Украинская ассоциация футбола обратилась в FIFA с просьбой выделить дополнительную квоту для украинских болельщиков.

Сегодня мы получили официальный ответ от FIFA, в котором говорится о том, что единственным официальным ресурсом продажи билетов остается: www.fifa.com/tickets/u20wc. Большая часть билетов была реализована раньше, до того, как стали известны финалисты.

Рекомендация FIFA для желающих попасть на финальный матч - мониторить официальный ресурс и ждать, когда билеты появятся в наличии", - сказано в заявлении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины улучшила позиции в мировом рейтинге ФИФА.

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