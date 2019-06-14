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Итальянский клуб предложил за лидера сборной Украины солидную сумму

пятница, 14 июня 2019, 16:28
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте".

Об этом сообщает Nieuwsblad.

По информации источника, "Аталанта" предложила за 26-летнего хавбека 12 миллионов евро. Клуб украинца "Генк" такая сумма не устроила, так как за футболиста он хочет получить не менее 20 миллионов евро. При этом бельгийцы предлагают игроку продлить контракт ещё на один год с повышением ему заработной платы.

Отметим, что и "Генк", и "Аталанта" гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.

Интерес к Малиновскому также проявляет итальянская "Сампдория".

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный игрок сборной Украины может остаться без клуба.

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