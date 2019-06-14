Звездный игрок сборной Украины может остаться без клуба: подробности

Лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка может уже этим летом покинуть немецкий "Шальке".

Как сообщает немецкая пресса, руководство клуба планирует расстаться с полузащитником в ближайшее время.

В клубе выразили свое недовольство выступлением полузащитника, который за три сезона не смог закрепиться в основном составе.

По данным источников, футболиста хочет посмотреть в деле новый тренер немецкого клуба Дэвид Вагне, после чего будет принято окончательное решение.

В прошлом сезоне в чемпионате Германии Коноплянка провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины раскрыли секрет феноменальной победы над Сербией.