Парубий жестко протроллил кортеж Зеленского

Председатель Верховной Раді Андрей Парубий высмеял президента Украины Владимира Зеленского за то, что он добирается до работы в кортеже из семи автомобилей.

Об этом сообщила главный консультант Службы президента АП Инна Битюк в Facebook.

"Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы активно обсуждают полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.