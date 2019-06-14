RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 июня

23:25
Еще вчера костюм висел: в сети выявили двойника Путина, фото
22:55
Парубий жестко протроллил кортеж Зеленского
22:32
Против Украины возобновили иск на сотни миллионов долларов: что известно
22:10
Ведущий игрок сборной Украины определился с новым клубом
21:55
Трамп пригласил Зеленского в США: подробности
21:28
Мы уже имели скидку на газ от России и в итоге потеряли Крым - Яценюк
20:58
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева - депутат Муха
20:47
Украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории
20:16
Враг моей страны: известный журналист объявил об уходе из телеканала, который купил человек Медведчука
19:49
Лидер сборной Украины поделился снимками с шикарного отдыха: фото
19:45
"Суд" в Крыму вынес неожиданный вердикт по делу украинского капитана
19:12
Дешевые госкредиты против миграции: бизнесмен Бахматюк и замминистра Нефедов провели дискуссию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Парубий жестко протроллил кортеж Зеленского

пятница, 14 июня 2019, 22:55
переглянути новину українською

Председатель Верховной Раді Андрей Парубий высмеял президента Украины Владимира Зеленского за то, что он добирается до работы в кортеже из семи автомобилей.

Об этом сообщила главный консультант Службы президента АП Инна Битюк в Facebook.

"Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы активно обсуждают полный список кандидатов в депутаты от партии "Слуга Народа" в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: