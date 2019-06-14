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"Реал" провел яркую презентацию звездного новичка: опубликовано видео

пятница, 14 июня 2019, 09:35
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13 июня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде прошла презентация звездного новичка "Реала" – Эдена Азара.

Так, посмотреть на бельгийского футболиста в форме любимого клуба пришло около 50 тысяч болельщиков.

Интересно, что в свое время на презентацию Кака а Мадриде пришло 55 тысяч человек, а легендарный Криштиану Роналду и вовсе собрал 80 тысяч фанов.

"Сегодня очень радостный день для "Реала". Все те, кто любят клуб, чувствуют особенные эмоции. Есть ощущение, что этот игрок может превратить футбол в нечто другое и особенное. Мы приветствуем одного из лучших игроков мира. Добро пожаловать, Эден Азар, я давно хотел сказать эти слова", - сказал президент клуба Флорентино Перес.

Напомним, что за Азара "Реал" заплатил "Челси" 100 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" завершил первый летний трансфер.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
Теги: Азар, Реал

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