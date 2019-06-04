"Реал" завершил первый громкий трансфер лета

Мадридский "Реал" завершил первый летний трансфер. Команду пополнил форвард немецкого "Айнтрахта" Лука Йович.

Как говорится на официальном сайте испанской команды, соглашение между клубом и футболистом сборной Сербии рассчитано до 30 июня 2025 года.

По предварительной информации, за новичка "Реал" заплатил "Айнтрахту" около 70 миллионов евро.

Как известно, Йович является футболистом сборной Сербии, которая играет вместе с Украиной в отборе на Евро-2020. Уже 7 июня сборные сыграют в очной встрече и Йович, скорее всего, выйдет на поле с первых минут.

В прошлом сезоне 21-летний футболист сыграл за свой клуб 48 матчей, в которых забил 27 голов. Вместе с "Айнтрахтом" он дошел до полуфинала Лиги Европы.

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