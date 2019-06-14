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Сборная Украины улучшила позиции в мировом рейтинге ФИФА

пятница, 14 июня 2019, 15:32
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Сборная Украины по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

Победы над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0) в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года позволили команде Андрея Шевченко набрать 1513 очков и подняться в июньской версии рейтинга сразу на три позиции - с 27-го на 24-е место. По соседству с нашей сборной расположились Уэльс (23-е место, 1514 очков) и Тунис (25-е место, 1501 очко).

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10 (10). Дания (1605)

Ранее "Апостроф" сообщал, что звездный игрок сборной Украины может остаться без клуба.

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