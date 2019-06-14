Украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг лучших чемпионов по своей версии в истории тяжелого веса. Второе место в списке занял украинец Александр Усик.
Наш соотечественник оказался ниже только легендарного американца Эвендера Холифилда.
Топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии WBC в истории тяжелого веса:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Белью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция)
Напомним, Усик первым из украинцев стал абсолютным чемпионом мира по боксу.
Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-боксер из Украины неожиданно получил престижную российскую награду.