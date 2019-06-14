Украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг лучших чемпионов по своей версии в истории тяжелого веса. Второе место в списке занял украинец Александр Усик.

Наш соотечественник оказался ниже только легендарного американца Эвендера Холифилда.

Топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии WBC в истории тяжелого веса:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Белью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция)

Напомним, Усик первым из украинцев стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-боксер из Украины неожиданно получил престижную российскую награду.