RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

21:55
Трамп пригласил Зеленского в США: подробности
21:28
Мы уже имели скидку на газ от России и в итоге потеряли Крым - Яценюк
20:58
Гостиный двор надо вернуть громаде Киева - депутат Муха
20:47
Украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории
20:16
Враг моей страны: известный журналист объявил об уходе из телеканала, который купил человек Медведчука
19:49
Лидер сборной Украины поделился снимками с шикарного отдыха: фото
19:45
"Суд" в Крыму вынес неожиданный вердикт по делу украинского капитана
19:12
Дешевые госкредиты против миграции: бизнесмен Бахматюк и замминистра Нефедов провели дискуссию
19:10
В США обвинили Россию и Китай в ядерных испытаниях
19:05
В Кривом Роге группа неизвестных разгромила офис оппозиционной партии
18:59
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились обновленные данные о числе жертв
18:51
Вилкул призвал "Оппозиционную платформу - За життя" согласовать кандидатуры мажоритарщиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории

пятница, 14 июня 2019, 20:47
переглянути новину українською

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал рейтинг лучших чемпионов по своей версии в истории тяжелого веса. Второе место в списке занял украинец Александр Усик.

Наш соотечественник оказался ниже только легендарного американца Эвендера Холифилда.

Топ-10 рейтинга лучших боксеров по версии WBC в истории тяжелого веса:

1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Белью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция)

Напомним, Усик первым из украинцев стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-боксер из Украины неожиданно получил престижную российскую награду.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: