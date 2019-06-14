Топ-боксер из Украины неожиданно получил престижную российскую награду

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, Александр Усик стал обладателем российской премии "Легенда бокса".

Вручение премий прошло 13 июня во время Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

Таким образом, украинского спортсмена признали лучшим боксером в 2018 году.

Награду украинец получил за успешное выступление в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии, после победы в которой он стал абсолютным чемпионом.

Кроме того, финальный бой WBSS Усика с Муратом Гассиевым (Россия) признали "Событием года". И это несмотря на то, что россиянин проиграл.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гассиев высказался о возможном реванше с Усиком.