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В личной жизни первой ракетки Украины произошли серьезные изменения: фото

пятница, 14 июня 2019, 14:31
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом сообщает We Love Tennis.

Слухи о расставании звездной пары появились примерно неделю назад, когда из Instagram исчез их совместный аккаунт под ником GEMS life. Из личных профилей Свитолиной и Монфиса также пропали фото, на которых они были вместе. Пока украинка и француз не делали еще официальных заявлений о разрыве отношений. Однако надежный источник сообщил, что пара рассталась.

Отметим, что Свитолина и Монфис объявили о своих отношениях в середине января этого года во время Открытого чемпионата Австралии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая украинская теннисистка улучшит позиции в мировом рейтинге.

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