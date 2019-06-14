В личной жизни первой ракетки Украины произошли серьезные изменения: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась со своим парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом сообщает We Love Tennis.

Слухи о расставании звездной пары появились примерно неделю назад, когда из Instagram исчез их совместный аккаунт под ником GEMS life. Из личных профилей Свитолиной и Монфиса также пропали фото, на которых они были вместе. Пока украинка и француз не делали еще официальных заявлений о разрыве отношений. Однако надежный источник сообщил, что пара рассталась.

Отметим, что Свитолина и Монфис объявили о своих отношениях в середине января этого года во время Открытого чемпионата Австралии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая украинская теннисистка улучшит позиции в мировом рейтинге.