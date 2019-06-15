"Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего

Киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Браги" Паулиньо.

Об этом сообщает A Bola.

По сведениям издания, украинский клуб готов заплатить за футболиста 4,5 миллиона евро. Впрочем, приобрести футболиста будет очень непросто, так как "Брага" оценивает его в 15 миллионов евро. Также на форварда претендует "Норвич", который может заплатить за него требуемую сумму.

26-летний Паулиньо является воспитанником клуба "Санта-Мария". В прошлом сезоне он провел 38 матчей за "Брагу" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и получило возможность выступать в квалификационном турнире Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может купить украинского нападающего-патриота.