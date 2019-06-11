"Динамо" может купить украинского нападающего-патриота

Киевское "Динамо", продлившее контракт с главным тренером Александром Хацкевичем, проявляет интерес к украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле.

Об этом сообщает сайт "Динамо" Киев от Шурика".

По данным источника, футболист уже получил предложение вернуться в стан киевлян, чьим воспитанником он является. Зозуля может достаться "Динамо" бесплатно, если его клуб не выйдет в высший дивизион испанского футбола. По итогам сезона "Альбасете" занял четвертое место во втором дивизионе и теперь примет участие в плей-офф турнире за выход в элиту. В случае успеха клуб автоматически продлит контракт с украинцем на один сезон.

В этом сезоне 29-летний Зозуля провел за "Альбасете" 35 матчей и забил 11 голов.

Напомним, что не так давно Зозуля совершил 250-километровое путешествие по Испании, чтобы принять участие в выборах президента Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зозуля забил красивый гол в Испании.