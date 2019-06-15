Украина - Южная Корея: видеообзор финала ЧМ-2019

Сегодня в финале молодежного чемпионата мира сборная Украины обыграла Южную Корею и переписала историю отечественного футбола. Впервые наша молодежная команда стала сильнейшей на планете.

Великолепная победа сборной Украины была добыта благодаря голам Владислава Супряги, который забил дважды, и Георгия Цитаишвили.

Украина - Южная Корея - 3:1

Голы: К. Ли, 5 (с пенальти); Супряга, 34; Супряга, 53; Цитаишвили, 89.

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Сафронов, Корниенко, Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 57), Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Г. Ли, Хван, Д.-С. Ли, Х.-В. Ким, Д.-Ик Ли, Юн (К.-И Ли, 80), Джанг-Мин, С.-Ю. Ким (Ем, 46), Чо (Чен, 63), К. Ли, О.

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