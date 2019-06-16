Один из сильнейших боксеров мира одержал очередную досрочную победу: видео нокаута

В воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Тайсон Фьюри проводил бой с немецким боксером Томом Шварцом.

Бой продлился всего два раунда и завершился досрочной победой британца, которому проиграл в 2015 году наш чемпион Владимир Кличко. Ввиду подавляющего преимущества Фьюри, который перед этим отправил соперника в нокдаун, рефери решил остановить бой до завершения второй трехминутки.

Британский боксер одержал 28-ю победу на профессиональном ринге в 29 проведенных боях. Еще один поединок с его участием - против американского чемпиона Деонтея Уайлдера - завершился вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион уверенно защитил титул.