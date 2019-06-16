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Украинский чемпион уверенно защитил титул: видео

воскресенье, 16 июня 2019, 08:30
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В субботу, 15 июня, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян проводил защиту своего пояса в бою с Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

Поединок проходил в уже известном нашему чемпиону месте - в Киеве в КВЦ Парковый, где он успешно дважды защищал свой титул.

Начало боя осталось за Далакяном, однако ближе к середине боя Таворнхаму удалось выровнять ситуацию в ринге. Тем не менее, к концу поединка наш боксер смог снова перехватить инициативу и одержать победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

Отметим, что для Далакяна эта победа оказалась 19-й на профессиональном ринге в 19 проведенных боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион вошел в тройку лучших боксеров в истории.

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