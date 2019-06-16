В раздевалку лучше не заходить: комментарии игроков и тренеров сборной Украины после победы на ЧМ

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины, обыграв Южную Корею со счетом 3:1, впервые в истории стала чемпионом мира.

После игры футболисты и тренерский штаб поделились радостью от выигранного трофея. Вот что они сказали.

Александр Петраков, главный тренер:

"В первую очередь, хотел бы поздравить ребят, весь тренерский штаб и, пусть это и громко сказано, весь украинский народ. Болельщики нас очень хорошо поддерживали. Мы играли, как будто дома. Они нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это. Можно сказать, что для меня это был "матч жизни". Мы выиграли, всех с этим поздравляю".

Валерий Бондарь, капитан:

"Не знаю, как свои чувства передать словами. Думаю, тот, кто выигрывал крупные турниры, тоже не сможет это передать словами. Это невероятные эмоции. Это победа, прежде всего, для всей Украины, для болельщиков, которые нас поддерживали, переживали, для наших родных, близких. Хочу сказать огромное спасибо нашему тренерскому штабу, который вел нас к этому всему. И всем ребятам, которые отдавались во всех матчах полностью. Мы в это верили, мы это заслужили. В раздевалку лучше не заходить сейчас. А судейство не хочу обсуждать сейчас. Счет – 3:1, мы выиграли финал".

Владислав Супряга, нападающий:

"Очень рад. Спасибо большое нашим болельщикам, что пришли и поддержали нас. Для нас это сильная победа. Два гола? Старался очень сильно. Может, и фарт был сегодня на моей стороне. Спасибо большое. Еще не совсем успел понять, что чемпион мира".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.