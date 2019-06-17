Легендарный итальянский футболист покинул клуб после 30 лет пребывания в нем

Легенда итальянского футбола Франческо Тотти объявил об уходе из клуба "Рома", за который он выступал в течение многих лет, а в последние годы работал в нем директором.

Слова Тотти приводит Sky Sport Italia.

"Я верил, что этого никогда не случится, но все-таки этот ужасный день наступил. Мне очень тяжело это принять, но это правильное решение. У меня не было возможности влиять на деятельность "Ромы". Я несколько месяцев думал об уходе и решил, что так нужно для клуба. Никто не должен поддерживать Тотти или президента клуба по отдельности. "Рома" должна быть важнее всего. Президенты, тренеры, игроки приходят и уходят, а герб клуба остается.

Я стал обузой для команды и не принимал никаких решений. Хотя мне кажется, что я понимаю в футболе больше, чем другие. Было сделано много обещаний, но воплотились в жизнь из них лишь немногие. Если я и вернусь в клуб, то при другом владельце", - сказал Тотти.

42-летний Тотти впервые попал в "Рому" в 1989 году и стал играть за молодежный состав. В 1992 году он дебютировал в первой команде, за которую играл на протяжении всей карьеры, которая завершилась в 2017 году. С "Ромой" Тотти становился чемпионом Италии, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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