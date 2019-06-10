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Легендарный украинский чемпион сделал громкое заявление по своему будущему

понедельник, 10 июня 2019, 12:45
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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сделал громкое заявление по своей спортивной карьере.

Так, в Facebook на вопрос одного из болельщиков относительно своего участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио, спортсмен написал: "Все хорошо. После Токио завершу карьеру. Мечты должны осуществляться".

Ранее борец попал в первую десятку списка партии "Слуга народа" для выборов в парламент Украины. Сам спортсмен не единожды заявлял, то намерен податься в политику.

Беленюк является трехкратным чемпионом Европы и чемпионом мира. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитый украинский спортсмен собрался идти в политику.

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