Лидер сборной Украины удивил выбором нового клуба

Один из ключевых игроков сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский определился с выбором нового клуба.

Как сообщает западная пресса, в ближайшие несколько дней хавбек подпишет контракт с итальянской "Аталантой".

Известно, что представители итальянского клуба прибыли в Бельгию, где уже провели переговоры с боссами "Генка".

Ожидается, что за украинского футболиста бельгийский клуб получит около 20 миллионов евро.

"Боссы клубов уже ударили по рукам. Через несколько дней Руслан прибудет в Италию и станет игроком команды из Бергамо", - сообщает источник.

Сам футболист ситуацию пока не комментировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игроки сборной Украины шокировали поступком после победы на ЧМ.