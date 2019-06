Игроки сборной Украины шокировали поступком после победы на ЧМ: видео

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины впервые в своей истории стала чемпионом мира. В финальной игре турнира, который проходил в Польше, наша команда оказалась сильнее Южной Кореи (3:1).

КОММЕНТАРИИ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ

К победе украинскую молодежку привел главный тренер Александр Петраков. После игры с корейцами наставник посетил традиционную пресс-конференцию. Однако пообщаться с прессой 61-летнему специалисту так и не удалось. Выступление тренера было прервано его подопечными, которые ворвались в конференц-зал и продолжили там празднование своей победы.

Not your average press conference for @FFUKRAINE coach Oleksandr Petrakov... #U20WC pic.twitter.com/wRAeB3c7FT