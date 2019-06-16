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Игроки сборной Украины шокировали поступком после победы на ЧМ: видео

воскресенье, 16 июня 2019, 16:11
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В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины впервые в своей истории стала чемпионом мира. В финальной игре турнира, который проходил в Польше, наша команда оказалась сильнее Южной Кореи (3:1).

КОММЕНТАРИИ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ

К победе украинскую молодежку привел главный тренер Александр Петраков. После игры с корейцами наставник посетил традиционную пресс-конференцию. Однако пообщаться с прессой 61-летнему специалисту так и не удалось. Выступление тренера было прервано его подопечными, которые ворвались в конференц-зал и продолжили там празднование своей победы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезды украинского спорта отреагировали на победу сборной на ЧМ.

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