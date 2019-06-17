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Тренер "Динамо" возглавил клуб из России

понедельник, 17 июня 2019, 16:00
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Эдуардо Докампо, ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, покинул клуб и уехал в работать Россию.

Об этом сообщает "БИЗНЕС Online".

По данным источника, испанский специалист получил должность главного тренера казанского "Рубина". Впрочем, Докампо будет руководить клубом лишь формально. Настоящим тренером "Рубина" будет россиянин Роман Шаронов, который не может быть главным тренером из-за отсутствия соответствующей лицензии.

45-летний Докампо ранее работал в академии "Рубина" и был ассистентом Хацкевича в сборной Белоруси. В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Хацкевича заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего.

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