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Украинский легкоатлет завоевал золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео

понедельник, 17 июня 2019, 17:24
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Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко стал победителем этапа Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту, который прошел в Марокко.

Видео победного прыжка Бондаренко опубликовал в Instagram.

Бондаренко сначала преодолел высоту в 2 метра 22 сантиметра, а затем справился и с высотой в 2,28 метра. Этого хватило украинцу, чтобы занять первое место. В своей третьей попытке украинец поднял планку на 2,33 метра, но перепрыгнуть ее не сумел, после чего завершил выступление.

Эта победа стала для Бондаренко второй подряд на этапах "Бриллиантовой лиги". Ранее он первенствовал в Риме.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Ольга Ляховая выиграла забег на 800 метров в немецком Дессау-Росслау.

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