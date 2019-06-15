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Украинская легкоатлетка завоевала золотую медаль на престижном турнире

суббота, 15 июня 2019, 13:50
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Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая стала победительницей в забеге на 800 метров на турнире Anhalt 2019, который состоялся в немецком Дессау-Росслау.

Ляховая преодолела дистанцию за 2:01,20 минуты, опередив немку Катарину Трост, которая финишировала на втором месте с отставанием в 0,16 секунды.

Серебряную медаль в прыжках в длину добыла украинка Марина Бех-Романчук. В заключительной попытке украинская спортсменка прыгнула на 6,85 метра. В итоговой таблице Бех-Романчук уступила 20 сантиметров представительнице Германии Малайке Михамбо.

Кроме того, украинец Сергей Смелик одержал победу в финале В в беге на 100 метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги".

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