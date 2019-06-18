"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон

Главным тренером "Карпат" останется Александр Чижевский.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Условия личного контракта специалиста с клубом не разглашаются.

48-летний Чижевский возглавил "Карпаты" в мае, сменив на посту главного тренера Фабри Гонсалеса. Под его руководством львовяне обыграли "Арсенал-Киев", а затем сумели сохранить место в украинской Премьер-лиге, добившись победы над "Волынью" в в стыковых матчах (0:0 и 3:1).

Ранее Чижевский не имел самостоятельного опыта работы главным тренером. В бытность футболистом он выступал за такие известные клубы, как "Карпаты", "Львов", "Шахтер", запорожский "Металлург", "Таврия", "Волынь" и "Закарпатье".

Ранее "Апостроф" сообщал, что матч "Волынь" - "Карпаты" завершился громким скандалом.