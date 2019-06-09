RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 июня

11:22
Один из лучших футболистов мира совершил трогательный поступок: опубликовано видео
11:13
​Скорая влетела в отбойник потом в бус: появилось видео тройного ДТП под Киевом
11:05
Грозы, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде
10:36
​Рыба на грядках и водопады: появились жуткие фото и видео наводнения под Одессой
10:31
В Facebook назревают серьезные перемены: подробности скандала
10:24
Западноукраинское дерби завершилось диким скандалом: опубликовано видео
10:04
Протесты в Молдове: активисты блокируют госучреждения, фото и видео
09:58
Под Ровно мужчина стал жертвой непогоды: опубликовано видео
09:34
ДТП с авто начальника полиции и ребенком в Конотопе: опубликовано первое видео
09:31
​Боевики более 20 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен
08:58
Где смотреть онлайн Португалия - Нидерланды: расписание трансляций
08:55
Под Киевом произошла страшная трагедия с ребенком
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Западноукраинское дерби завершилось диким скандалом: опубликовано видео

воскресенье, 09 июня 2019, 10:24
переглянути новину українською

Ответный стыковой матч за место в Премьер-Лиге между "Волынью" и "Карпатами" (1:3) завершился неимоверным скандалом.

Уже в добавленное арбитром Максимом Козыряцким к матчу время на поле выбежали болельщики, которые остались недовольны работой судьи, в частности удалением капитана хозяев Сергея Симинина и назначенным пенальти в ворота луцкой команды. Одному из фанатов удалось бросить в рефери вырванным сиденьем. В итоге судейская бригада убежала с поля и скрылась в подтрибунном помещении.

Возобновить встречу, несмотря на то, что болельщики поле таки покинули, так и не удалось. В итоге в рапорте Козыряцкого указано, что матч не доигран. Судьбу встречи решат контрольно-дисциплинарные инстанции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Португалия - Нидерланды: онлайн трансляция финала Лиги наций

Волынь - Карпаты 1-3 Хроника матча

Украина - Сербия - 5-0 Хроника матча, видео голов

Украина - Колумбия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: