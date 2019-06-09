Западноукраинское дерби завершилось диким скандалом: опубликовано видео

Ответный стыковой матч за место в Премьер-Лиге между "Волынью" и "Карпатами" (1:3) завершился неимоверным скандалом.

Уже в добавленное арбитром Максимом Козыряцким к матчу время на поле выбежали болельщики, которые остались недовольны работой судьи, в частности удалением капитана хозяев Сергея Симинина и назначенным пенальти в ворота луцкой команды. Одному из фанатов удалось бросить в рефери вырванным сиденьем. В итоге судейская бригада убежала с поля и скрылась в подтрибунном помещении.

Возобновить встречу, несмотря на то, что болельщики поле таки покинули, так и не удалось. В итоге в рапорте Козыряцкого указано, что матч не доигран. Судьбу встречи решат контрольно-дисциплинарные инстанции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20.