Лидер сборной Украины разозлил фанатов своим поступком: фото

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко неприятно удивил болельщиков своим поступком.

Так, 22-летний хавбек, находясь в отпуске, посетил столицу Российской Федерации. Фото, на котором украинский футболист находится в Москве возле стадиона "Лужники", появилось в Instagram одного из пользователей. Появление Зинченко в столице Российской Федерации вызвало гневную реакцию от украинцев. Вот что они писали в комментариях к фото: "Я все еще не понял, что он делал там", "Зинченко, да ну нах...?".

Напомним, в период с 2015 по 2016 годы Зинченко выступал за "Уфу". Из российского клуба он перешёл в английский "Манчестер Сити".

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер сборной Украины удивил выбором нового клуба.