"Реал" представил очередного летнего новичка: опубликовано фото и видео

Бразильский нападающий Родриго Гоэс перешел из "Сантоса" в "Реал".

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

"Реал" представил игрока на клубном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Родриго вышел на поле и поприветствовал зрителей.

Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Футболист подписал с королевским клубом пятилетний контракт.

18-летний Родриго выступал за "Сантос" с 2017 года, провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Напомним, что минувший сезон оказался неудачным для "Реала". Клуб финишировал на третьем месте в чемпионате Испании, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов и в полуфинале Кубка Испании. Единственным успехом стала победа в клубном чемпионате мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" провел яркую презентацию звездного новичка.