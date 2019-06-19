Бразилия в скандальном матче не смогла обыграть аутсайдера Кубка Америки: видеообзор

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки хозяева турнира бразильцы встречались с Венесуэлой.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0, несмотря на то что в игре было забито два мяча. Однако они не были засчитаны главным арбитром встречи Хулио Баскунаном. На 60-й минуте чилийский рефери отменил гол Габриэла Жезуса, а на 87-й минуте - Филлипе Коутиньо из-за офсайдов. В обоих случаях судья прибегал к помощи видеоповтора. Кроме того, в начале второго тайма Баскунан, несмотря на протесты бразильцев, после просмотра VAR не решился назначить пенальти в ворота Венесуэлы.

Бразилия - Венесуэла - 0:0

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Осорио, Вильянуэва, Эрнандес, Мачис (Фигера, 76), Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Морено, Мурильо, Рондон (Мартинес, 85).

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