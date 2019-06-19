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УЕФА принял итоговое решение по скандальному делу Мораеса

среда, 19 июня 2019, 13:22
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял итоговое решение по делу о скандальной натурализации бразильского форварда донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса. Апелляции португальской и люксембургской федераций футбола были отклонены. Соответственно, результаты матчей нашей сборной с этими командами, в которых подопечные Андрея Шевченко набрали четыре очка, оставлены в силе.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Напомним, после четырех сыгранных матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины набрала 10 очков. Наша команда уверенно возглавляет турнирную таблицу своей группы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе случился дикий инцидент.

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