В украинском футболе случился дикий инцидент: опубликовано видео

Матч 11-го тура чемпионата Львовской области между командами "Феникс-Стефано" и "Мостиска" завершился неимоверным скандалом.

По ходу игры главный арбитр встречи поочередно предъявил игрокам гостей Максиму Козыреву и Андрею Шагало красные карточки за споры с рефери. После этого Козырев толкнул судью. Шагало же, который помимо прочего является президентом "Мостиски", и вовсе нанес рефери удар по голове.

После этого инцидента футболисты "Феникс-Стефано" отказались выходить на поле и продолжать матч. Решение по исходу этой встречи теперь должен вынести Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Львовской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон.