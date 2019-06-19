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В украинском футболе случился дикий инцидент: опубликовано видео

среда, 19 июня 2019, 10:19
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Матч 11-го тура чемпионата Львовской области между командами "Феникс-Стефано" и "Мостиска" завершился неимоверным скандалом.

По ходу игры главный арбитр встречи поочередно предъявил игрокам гостей Максиму Козыреву и Андрею Шагало красные карточки за споры с рефери. После этого Козырев толкнул судью. Шагало же, который помимо прочего является президентом "Мостиски", и вовсе нанес рефери удар по голове.

После этого инцидента футболисты "Феникс-Стефано" отказались выходить на поле и продолжать матч. Решение по исходу этой встречи теперь должен вынести Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Львовской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон.

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