В УПЛ приняли неожиданное решение по скандальному делу "Олимпика"

В УПЛ приняли решение допустить "Олимпик" к участию в Премьер-Лиге сезона-2019/20.

Об этом официальном сайту своего клуба сказал президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

"Вот наконец и закончилась длинная эпопея с выдачей аттестата нашей команде. На зло недоброжелателям и на радость всем, для кого "Олимпик" - не просто пустое слово, мы остаемся в УПЛ. Это право футболисты заслужили своей игрой в тяжелой борьбе на футбольном поле", - сказал Гельзин.

Напомним, донецкий клуб был признан виновным в участии в договорных играх своих молодежных команд. Ранее составы U19 и U21 "Олимпика" не были допущены к участию в турнирах под эгидой УФА, УПЛ и ПФЛ в сезоне-2019/20.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы.