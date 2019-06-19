RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 июня

16:11
Скандал с проспектом Жукова в Харькове: кто как голосовал и почему Кернес проиграет
15:42
"Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы
15:40
Харьковский депутат оформляет свою предвыборную кампанию в стилистике партии Зеленского - СМИ
15:40
Серому кардиналу Путина нашли место в переговорах по Донбассу
15:30
Гвардейцы Путина спустили на воду катер для охраны Керченского моста: видео
15:23
Передача "ПриватБанка" Коломойскому может привести к дефолту - СМИ
15:12
Принц Уильям снял обручальное кольцо: в королевской семье назвали причину
15:10
Названа фамилия 24-летнего морпеха ВСУ, погибшего на Донбассе: фото
14:54
Все время был связан: Бари Алибасов после выхода из комы рассказал о своем состоянии
14:44
Защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо"
14:40
Гибель нардепа Тымчука: появилось первое видео с места трагедии
14:38
Катастрофа Boeing на Донбассе: волонтеры опубликовали фото и данные по всем фигурантам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Заря" узнала соперника по квалификации Лиги Европы

среда, 19 июня 2019, 15:42
переглянути новину українською

Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20. Своего соперника по этому раунду узнала луганская "Заря".

Так, согласно жеребьевке подопечным Виктора Скрипника, который сменил на тренерском мостике команды Юрия Вернидуба, предстоит встретиться с победителем пары "Будучность" (Черногория) - "Нарва Транс" (Эстония).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 25 июля и 1 августа. "Заря" первый матч в турнире проведет в гостях, ответный - в Запорожье.

По итогам сезона-2018/19 луганская команда заняла пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиги.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в украинском футболе случился дикий инцидент.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Южная Корея 3-1: Хроника финала чемпионата мира, видео голов

Украина - Италия - 1-0 Хроника матча, видео гола

Украина - Люксембург - 1:0 Хроника матча, видео гола

Португалия - Нидерланды - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: