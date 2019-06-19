Защитник сборной Украины перешел в московское "Динамо"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец продолжит карьеру в московском "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

После 30 июня, когда у футболиста истечет срок действия контракта с "Шахтером", он официально станет игроком "Динамо". В российский клуб он перейдет на правах свободного агента. Его контракт с "Динамо" будет рассчитан на три года.

Отметим, что Ордец является воспитанником "Шахтера". За первую команду "горняков" он выступает с 2014 года. Всего за донецкий клуб он сыграл 99 матчей и отметился 4 забитыми мячами. В составе сборной Украины защитник провел 12 матчей и забил один гол.

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