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"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины

четверг, 20 июня 2019, 19:19
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Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику луганской "Зари" и сборной Украины Александру Караваеву.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, трансфер футболиста может быть оформлен в ближайшее время. В качестве частичной компенсации "Динамо" может отдать "Заре" защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Михайличенко, которые в прошлом сезоне выступали за луганский клуб на правах аренды.

27-летний Караваев является воспитанником "Шахтера". В минувшем сезоне он провел за "Зарю" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего.

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