"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины

Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику луганской "Зари" и сборной Украины Александру Караваеву.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, трансфер футболиста может быть оформлен в ближайшее время. В качестве частичной компенсации "Динамо" может отдать "Заре" защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Михайличенко, которые в прошлом сезоне выступали за луганский клуб на правах аренды.

27-летний Караваев является воспитанником "Шахтера". В минувшем сезоне он провел за "Зарю" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" готово заплатить крупную сумму за португальского нападающего.